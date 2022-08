La Festa della Montagna si apre con la “Moto Adunata”

Si parte! La Festa della Montagna edizione 2022 si apre mercoledì 10 agosto con la “Moto Adunata”.

Ecco il programma: ore 8.30/10.15 ritrovo in Piazza Repubblica (Varese), ore 10.15 Termine iscrizioni ore 10.30 partenza moto giro ore 12.30 circa arrivo previsto al Campo dei Fiori con aperitivo e pranzo Alpino presso la ”Festa della Montagna” ore 15.00

Premiazioni.

Premiati: La prima donna iscritta Il primo pilota “Alpino” in regola con il tesseramento ANA 2022, il pilota più giovane, il pilota “meno giovane”, il Moto Club e il Gruppo Alpini, più numerosi (presentare tessere associative, valide, all’iscrizione)

Regolamento: tutti i mezzi circolanti dovranno essere in regola con il codice della strada, i conducenti degli stessi dovranno essere muniti di regolare patente di guida e dovranno attenersi al codice della strada, gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui possano incorrere i partecipanti, prima, durante e dopo la manifestazione. Gli organizzatori si riservano di sospendere le iscrizioni al raggiungimento di una quota eccessiva di partecipanti.

Questo invece il programma della giornata intera: Mercoledì 10 agosto ore 8.30 18^ Motoadunata Alpina, ore 11.00 Apertura Festa con Alzabandiera ore 15.30, visita guidata Grotta Marelli ore 15.30, visita guidata “Il Liberty al Campo dei Fiori” a cura di IMMAGINA, ore 17.30 aperitivo alpino, ore 18.30 Concerto jazz ”Paolo Tomelleri quartet”.