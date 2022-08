La festa dell’Abbazia e gli antichi organi: cosa fare a Sesto Calende nel weekend dal 5 al 7 agosto

Dopo lo spettacolo dei fuochi d’artificio che hanno salutato luglio, l’agosto di Sesto Calende si apre con un weekend all’insegna dello storico rione dell’Abbazia di San Donato, l’antico e affascinante monastero costruita nel Nono Secolo dai monaci benedettini che dà al rione di Sesto Calende oggi separata dal centro storico dal passaggio della ferrovia.

Archiviato, si fa per dire, la serata dei balli in piazza di giovedì 4 agosto, nel fine settimana che va da venerdì 5 luglio a domenica 7 prosegue infatti la rassegna delle feste e delle sagre organizzati dai vari quartieri cittadini durante tutto il corso della bella stagione in attesa del palio dei rioni, quando sarà dichiarata aperta la sfida a bordo dei dragon boat.

DA VENERDI’ 5 A DOMENICA 7 AGOSTO

Abbazia di San Donato, ore 19:30 – Menù ricco e sfizioso alla festa Patronale di San Donato. Per tutte e tre le sere del fine settimana sarà infatti presente lo stand gastronomico a base di fritto di misto, salamelle, patatine e pasta al ragù e al pomodoro. Oltre ai grandi classici, ogni giorno avrà poi una specialità per la cena, a partire dalle 19.30. Venerdì si va di polenta in coppia con lo stufato d’asino o il gorgonzola, sabato con lasagne al pesto, roast beef e contorti per poi chiudere in bellezza domenica con la pizzoccherata.

L’organizzazione va sapere che è gradita la prenotazione ai numeri 3405856801 e 3389149359

ANTICHI ORGANI:

Venerdì 5 agosto, ore 21: In occasione dei tre giorni di festa organizzati nel cortile della più antica chiesa di Sesto Calende, oltre allo stand gastronomica, non mancherà inoltre uno dei più prestigiosi eventi culturali dell’estate sestese: il concerto degli Antichi Organi.

La serata di venerdì, a ingresso gratuito, avrà come protagonista Irene De Ruvo e l’Organo Carlo Aletti (1869), uno dei più famosi organi realizzati dalla famiglia monzese Aletti, sebbene il “capostipite” Carlo nacque proprio a Varese.

