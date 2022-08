La Festa dello Sbaracco nel fine settimana di Busto Arsizio

Si svolgerà il 2, 3 e 4 settembre la terza edizione della “Festa dello Sbaracco”, promossa dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione Commercianti Confcommercio, del Distretto Urbano del Commercio, del Comitato Centro Cittadino e dell’Associazione di Sacconago Artigiani, Commercianti & Co.

L’iniziativa ha lo scopo di sostenere il settore del commercio e offre ai commercianti di tutta la città la possibilità di mettere in vendita i prodotti invenduti della stagione estiva a prezzi particolarmente convenienti, anche esposti su stand o piccoli banchi fuori dai negozi.

In una estate che, a causa del caro vita, non ha particolarmente premiato il commercio, a Busto come ovunque, con ancora maggiore convinzione, l’Amministrazione, attraverso l’Assessorato allo Sviluppo economico, propone la festa come occasione che possa aiutare a sciogliere i timori della clientela grazie agli ulteriori ribassi applicati su capi e oggetti che, in virtù della professionalità dei commercianti della città, si rivelano sempre di grande qualità.

Quest’anno la durata dell’iniziativa si estende di un giorno, arrivando a tre, in modo da agevolare clientela e venditori, favorendo un clima e un contesto festoso e “leggero”, di cui approfittare per arricchire il guardaroba con gli ultimi capi/accessori estivi o la valigia delle vacanze settembrine, o impreziosire la casa. Un vantaggio sicuro per chi acquista, un sostegno importante per il commercio, che soffre a causa dei morsi di pandemia e crisi energetica. Anche su questo si basa la tenuta, anzi la salute del ‘Sistema città’.

Anche quest’anno, tra gli eventi collaterali, non mancherà il “Kids Market – Il mercatino dei bambini”: sabato 3 settembre i più piccoli potranno scambiare i loro giocattoli e sperimentare il mestiere del commerciante. Il regolamento e il link per l’iscrizione sono pubblicati sul sito del Comitato Commercianti Eventi – Comitato Commercianti Centro Cittadino.