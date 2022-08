La festa di Ranco cerca volontari. “Dopo il Covid non è facile ricostruire”

Un tendone in riva al lago, un ricco menu con piatti di polenta e pesce di lago, musica dal vivo e l’atmosfera allegra delle sagre di paese. Il Ferragosto sotto al Salice, la festa della pro loco di Ranco, è una delle manifestazioni estive più fortunate e frequentate del Basso Verbano. Una sagra che si ripete ogni anno da 45 edizioni, nello scenario caratteristico dei giardini sul lungolago e che solitamente ha come momento clou lo spettacolo pirotecnico sul lago.

Come per tutte le feste all’aperto, anche per quella di Ranco, si tratta di una ripartenza dopo la sospensione imposta dalla pandemia.

La festa riprenderà, e gli organizzatori hanno proposto un bel programma di intrattenimento seppur senza fuochi d’artificio, ma non senza fatica e assolutamente non come se nulla fosse accaduto. «Dopo due anni di stop è veramente difficile ripartire – raccontano gli organizzatori -. Tante persone che erano entrate nello staff oggi non sono più disponibili e si è perso il giro dei ragazzi. Per non parlare dei costi che sono lievitati».

La squadra della pro loco non si è comunque persa d’animo e la festa ci sarà. Resta però l’incognita dei volontari e per questo l’associazione si è affidata a Facebook per richiamare nuovi (e vecchi) amici: «Anche poche ore, ragazzi, donne, uomini, venite ad aiutarci, portiamo avanti le tradizioni del paese – scrivono -. È vero, a volte è faticoso, ma ci si diverte un sacco! Chi vuole dare una mano ci trova sotto il tendone, mattino e pomeriggio».