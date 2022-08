La gomma sostenibile si farà a Malgesso. Il Mise finanzia un progetto di ricerca dell’Ilpea

Ilpea Italia, specializzata nella produzione di componenti nelle filiere dell’automotive, elettrodomestici ed edilizia, con stabilimenti produttivi a Malgesso (Varese) e Zoppola (Pordenone), farà parte di un programma di investimenti in tecnologie 4.0 finanziato anche dal Mise.

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha infatti autorizzato un accordo per l’innovazione con l’azienda che prevede attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla costruzione di un impianto sperimentale da destinare alla produzione di materiali innovativi, gomme termoplastiche caratterizzate da una maggiore elasticità e resistenza al calore, che hanno l’obiettivo di contenere i consumi energetici dei sistemi di produzione, ridurre gli scarti/rifiuti e le emissioni in aria e reflui acquosi.

LE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse per finanziare l’intervento sono complessivamente pari a 7,6 milioni di euro, di cui il ministero dello sviluppo economico mette a disposizione agevolazioni per circa 1,8 milioni di euro. È previsto anche il cofinanziamento delle regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

«Il Mise sostiene gli investimenti di imprese che attraverso la qualità dei loro prodotti contribuiscono a rendere competitive sui mercati le nostre filiere, dal settore automotive agli elettrodomestici passando anche per l’edilizia – dichiara Giorgetti – Per raggiungere questo risultato è importante continuare a supportare le attività di ricerca e di sviluppo industriale, in modo da realizzare modelli di produzione innovativi e sostenibili ambientalmente».

CHE COSA PRODUCE ILPEA

Ilpea Italia spa. è una grande impresa con sedi a Malgesso (Varese) e a Zoppola (Pordenone), dedita alla produzione di guarnizioni per frigoriferi, componenti in plastica e magnetici (corrispondenti alle tre divisioni dell’azienda) destinati all’industria degli elettrodomestici, dell’automobile e dell’edilizia. Con la volontà di accrescere il livello di servizio da offrire alla società, in termini di qualità dei prodotti, sicurezza, innovazione tecnologica, e di consolidare la propria posizione competitiva, la proposta progettuale di Ilpea mira alla realizzazione nel sito di Malgesso di un impianto pilota di produzione, green, innovativo, tecnologicamente avanzato, rivolto alla produzione di materiali innovativi TPV (“elastomeri termoplastici vulcanizzati e magnetici”, ossia gomme termoplastiche caratterizzate da una maggiore resistenza al calore, alla fatica e da maggiore elasticità) con caratteristiche fisiche-meccaniche migliorative, al fine di contenere i consumi dei sistemi di produzione, con particolare riguardo alla riduzione dell’energia necessaria per processo, migliorare l’ambiente di lavoro e ridurre gli scarti/rifiuti da produzione e le emissioni in aria e nei reflui acquosi. Il nuovo impianto andrà ad affiancarsi alle attuali linee produttive esistenti, così da ampliare il “parco” tecnologico che il sito di Malgesso è in grado di offrire alle aziende interessate a sviluppare e commercializzare i loro prodotti, avvalendosi di tecnologie fortemente innovative.

RIPARTIZIONE DEI COSTI E OCCUPAZIONE

Il costo complessivo degli investimenti ammonta a 7.668.750 euro (4.062.500 per le attività di ricerca industriale e 3.606.250 per quelle di sviluppo sperimentale). Le agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 1.993.875,00 (1.763.812,50 a carico del Mise, nella forma del contributo alla spesa; 45.750 a carico della Regione Friuli Venezia Giulia, nella forma del contributo alla spesa e 184.312,50 a carico della Regione Lombardia, anch’essa nella forma del contributo alla spesa).

Sul piano delle ricadute occupazionali si prevede che il progetto possa richiedere l’assunzione di nuovi lavoratori nella fase di industrializzazione.