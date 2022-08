La Lega varesina rivendica: “Il palaghiaccio ristrutturato grazie a Giorgetti”

“Il palaghiaccio è stato ristrutturato grazie all’ingente stanziamento di due milioni di euro firmato proprio da Giancarlo Giorgetti, allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nel 2018 alla luce di queste semplice e lampante fatto, il PD farebbe bene a tacere o, quantomeno, a non lanciare accuse false, che poi si ritorcono puntualmente contro di loro”, così Marco Bordonaro, Commissario cittadino della Lega, in risposta agli attacchi del Segretario cittadino del PD Luca Carignola.

“Ringraziamo Carignola che ci ha fornito l’occasione di dare a Cesare quel che è di Cesare, ristabilendo la verità dei fatti. Come Lega ci siamo sempre interessati sulle problematiche del palaghiaccio. E in primis, Matteo Bianchi, da sempre appassionato giocatore di hockey. A Carignola ribadisco che quando smetteranno di dire menzogne su di noi, smetteremo di dire la verità su di loro” aggiunge Bordonaro.

“Mentre la Lega è riuscita a garantire i fondi per la ristrutturazione – sottolinea inoltre il Vicecapogruppo Stefano Angei – l’amministrazione comunale del PD non è riuscita nemmeno a fare la sua parte, ovvero a garantire un’alternativa, durante il periodo di chiusura per i lavori, agli atleti, alle associazioni e a tutte le realtà che vivono grazie alla pista del ghiaccio. Parliamo anche di atleti professionisti, che rappresentano un vanto e una ricchezza importante per Varese”.

Rincara la dose il Responsabile di Varese Ideale, Franco Formato: “Il Comune, guidato dal PD e dalla sinistra, ha completamente abbandonato le associazioni e gli atleti, che non hanno avuto nessuna alternativa durante i lavori di ristrutturazione. Un fatto di assoluta gravità, che dimostra ancora una volta la totale incapacità di questa giunta di capire e rispondere ai bisogni della città”.