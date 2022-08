La magia dei fuochi artificiali chiude la Festa di Sant’Eusebio di Casciago

È stato un ritorno pieno e partecipato alla normalità, tra bancarelle, momenti tipici della tradizione religiosa, la magica atmosfera regalata da un tramonto mozzafiato e la grande chiusura con i fuochi artificiali.

Galleria fotografica La Festa di Sant’Eusebio a Casciago 4 di 26

Dopo due anni di stop imposto dalle restrizioni Covid la Festa di Sant’Eusebio di Casciago è tornata ai fasti dei tempi belli. Tantissimi sono arrivati nel pratone davanti alla chiesetta millenaria per godersi una giornata intera di festa, culminata con lo spettacolo pirotecnico che ha colorato il cielo dalle 23.

Spazio come sempre ai momenti di preghiera, all’incanto delle barelle create con prodotti tipici e offerte con generosità da associazioni e privati cittadini e acquistate con altrettanta generosità da chi ha voluto dare un aiuto alla comunità pastorale.

Pienone anche a pranzo e cena, con i gazebo e i tavoli riempiti da centinaia di persone accorse per godersi un momento di festa tradizionale, al quale i casciaghesi non rinunciano per nessun motivo, ma che ormai è entrato nel cuore di tantissimi in tutto il Varesotto.