La “Mangia bevi bici” porta alla scoperta di ville e parchi sul Verbano

Domenica 4 settembre si va in bici alla scoperta del territorio tra il Verbano e il Ticino: è la edizione 2022 della “Mangia bevi bici”, una iniziativa ormai – appunto – di lungo corso che unisce la scoperta del territorio su due ruote, la cultura locale e i buoni sapori.

Per l’edizione numero dieci di questa bella iniziativa, sempre ben curata e attenta a proporre piccole “chicche” del territorio, sia una produzione agricola locale, un vecchio mulino, una strada di acciottolato. O anche luoghi esclusivi e prestigiosi: quest’anno il percorso porta anche alla scoperta di tre ville con parco, dimore storiche normalmente inaccessibili. «Faremo visitare i parchi di ben tre ville, di cui due mai visitate in eventi pubblici». spiega Lorenzo Franzetti, della “Bottega del Romeo”, che con la moglie Alessandra Doridoni cura l’evento estivo (nella foto Villa Bordini Palletta, Angera).

La prima proposta del 2022 era già stata anticipata a luglio: la visita a Ispra di Villa Sagramoso, dimora di pregio affacciata sul lago, con annessi rurali: sarà attraversata proprio uscendo dal paese, dopo il “calice di benvenuto” offerto da Enoteca Forni alla partenza alla Bottega del Romeo, nella piazzetta davanti alla chiesa.

La seconda villa è la grandiosa Tenuta della Quassa, celebre per il suo viale alberato e per il grande portale monumentale neogotico (nella foto sotto): gli iscritti alla Mangia Bevi Bici potranno andare oltre le mura e scoprire una dimora storica che si può quasi definire un monumento, per come caratterizza questo tratto di costa del Lago Maggiore.

Dopo Ispra, il percorso approderà ad Angera, per la visita a Villa Bordini Palletta, edificio ottocentesco che comprende anche parti più antiche e che gode di una posizione con vedute particolarmente affascinanti, tra il lago e la ripida parete di roccia su cui sorge la Rocca dei Borromeo.

«Dobbiamo davvero ringraziare i proprietari per la disponibilità che ci consente di visitare questi luoghi» dice ancora Franzetti. Patrimonio prezioso, una sorpresa che si aggiunge al già ricco percorso 2022, che tocca anche minuscoli borghi rurali, un luogo speciale come il Kapannone dei libri ideato dal bibliofilo Kerbacher, belle cascine e chiesette a Lentate Verbano, Cheglio di Taino, Capronno.

Spettacoli – come quello curato da Amailtheatro di Barzola – e vere e proprie visite guidate ad accompagnare gli assaggi di prodotti del territorio (la formula comprende quattro ticket a persona, idealmente quattro piatti di un pranzo completo). Gli altri luoghi potete scoprirli in questo articolo.

I percorsi sono due, da 25 e 45 chilometri, pensati per tutti: si ha a disposizione da metà mattina al pomeriggio per completare il tour, a passo lento.

Le iscrizioni alla Mangia Bevi Bici sono aperte fino a venerdì 2 settembre, contattando la Bottega del Romeo, info www.bottegadelromeo.com.