La musica irlandese tradotta in dialetto risuona in concerto a Maccagno

Le musiche irlandesi tradotte e cantata in dialetto: sabato 27 agosto a Maccagno (dalle 19) andrà in scena un concerto speciale, intitolato “Irlanda Lombarda”. Al Micro-Museo della Gioconda, nella frazione di Cadero, saranno eseguite dal vivo (in alcuni casi per la prima volta) brani contenuti in una raccolta che conta 18 celebri pezzi della tradizione irish, eseguite in lombardo dal “cantraduttore” brianzolo Renato Ornaghi.

L’esecuzione sarà all’aperto nel parco antistante il micromuseo, in una posizione suggestiva che permette di godere di una panoramica del Lago Maggiore. Le canzoni fanno riferimento alla suggestiva isola d’Irlanda, alla sua tradizione e alla sua storia nell’ambito della cultura celtica europea: per loro natura – scrivono gli organizzatori dell’evento – sono melodie che si inseriscono perfettamente nel panorama insubre che si può ammirare dal museo maccagnese.

Tra i pezzi in repertorio ci sono, tra gli altri, Whiskey in the Jar (che diventa “Grappa in del Biccer“), Molly Malone (“Rita de Comm”) o Wild Rover (che Ornaghi ha riscritto con il titolo “Grand Vagabond”).

La traduzione in lombardo (la “Lengua mader”) delle canzoni popolari irlandesi di Renato Ornaghi connette direttamente due culture accomunate dalla medesima matrice: quella irlandese per l’appunto e quella insubre dei territori lombardi, prima della conquista romana. La lingua utilizzata nella traduzione, il Lombardo nella sua varietà “Occidentale”, contiene infatti molteplici parole e sonorità tipiche della koinè gallo-celtica.