La nazionale juniores femminile in ritiro sulle strade della Valcuvia

Scatta dalla Valcuvia “l’operazione mondiale” per la nazionale juniores di ciclismo femminile: da oggi – martedì 30 agosto – al prossimo mercoledì 7 settembre le azzurrine dirette dal commissario tecnico Paolo Sangalli sono in ritiro a Cuvio per preparare la lunga trasferta iridata in Australia. (foto F. Ossola)

Sei le atlete convocate per il raduno: si tratta di Eleonora Ciabocco (Team Di Federico), Michela De Grandis (UC Conscio – Pedale del Sile), Francesca Pellegrini (Valcar Travel&Service), Gaia Segato e Alice Toniolli (Breganze Millenium) ed Elisa Valtulini (Canturino 1902). La base della squadra sarà l’hotel Corona di Cuvio mentre la “sponda” locale è fornita dalla Cycling Sport Promotion, ovvero la società diretta da Mario Minervino che ogni anno manda in scena il “Trofeo Binda” gara di World Tour femminile che si disputa in marzo a Cittiglio.

La gara in linea per la categoria è prevista il 24 settembre nella città australiana di Wollongong, sede delle competizioni iridate: «A questo punto della stagione, con atlete che arrivano da esperienze ed attività diverse, c’è bisogno di finalizzare la preparazione in vista della prova iridata – spiega il c.t. Sangalli – La Valcuvia è un territorio piuttosto tranquillo con poco traffico automobilistico e con caratteristiche molto simili al percorso mondiale. Lo conosciamo grazie alle corse organizzate dalla Cycling Sport Promotion».

Mario Minervino e la CSP da alcuni anni hanno affiancato la propria gara principale con quella giovanile, il Piccolo Trofeo Binda, inserito nel calendario della Coppa delle Nazioni. Una mossa che ha contribuito quindi all’arrivo in Valcuvia delle azzurre. «Siamo felici di collaborare con la nazionale di ciclismo – spiega l’esperto dirigente di Caravate – Quando il ct Paolo Sangalli mi ha chiamato ci siamo messi subito a disposizione. Noi intanto stiamo già lavorando per l’edizione 2023 del trofeo Binda e sarà molto utile ascoltare le impressioni delle ragazze sui percorsi del nostro territorio».