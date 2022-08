La presidente di Casaringhio aspetta una bambina, i volontari le fanno gli auguri

Il team dei volontari di Casaringhio, associazione di Busto Arsizio che si occupa di animali abbandonati e persone con fragilità, fa gli auguri alla presidente dell’associazione per un lieto evento: «Con grande emozione e gioia tutto il gruppo Casaringhio Aps, tra cui i soci e i volontari, è lieto di annunciare che a febbraio nascerà Viola. La nostra presidente Sara Vega è in dolce attesa. Nonostante ciò la ringraziamo per tutto ciò che quotidianamente fa, dall’emergenza Ucraina fino all’aiuto continuo dei bisognosi della zona. Cara Viola, ti aspettiamo con amore».