La traversata Arona – Angera saluta l’ultima domenica di agosto

Costume, cuffia e boa e l’adrenalina della competizione. Si sono presentati così gli atleti professionisti e dilettanti che hanno partecipato alla traversata sul Lago Maggiore tra Angera e Arona questa mattina (domenica 28 agosto).

L’ora di partenza della gara tra professionisti è scattata alle 10.30 per un percorso di 2400 m, un’ora dopo quella della traversata amatoriale di 1200 m.

Parole di grande soddisfazione ha scritto sui social Federico Monti Sindaco di Arona: “Che meravigliosa festa dello sport oggi… la traversa agonistica e quella amatoriale… successo per gli atleti agonistici e per gli amatoriali, grande pubblico e tanta soddisfazione per una manifestazione riuscita benissimo grazie alla Proloco e a tutti i volontari presenti…. AIB , Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e Ausiliaria, grazie a tutti i canottieri, di Lesa , e del territorio grazie a tutti i volontari che si sono prodigati per organizzare un bellissimo evento… L’anno prossimo, 30 anni di attraversata, la farò anch’io, insieme ai dipendenti comunali, assessore, e amici della città che non mancano mai a questo evento.”

Appuntamento dunque al prossimo anno.