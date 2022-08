La voce della fisarmonica, Betty Colombo in scena a Cazzago Brabbia

Domenica 4 settembre alle 20.45 appuntamento in piazza della Chiesa

La voce della fisarmonica arriva in piazza a Cazzago Brabbia. Domenica 4 settembre alle ore 20.45 in piazza della chiesa sarà in scena Betty Colombo, voce recitante, insieme alle fisarmoniche di Alessandro Grosso e Mirko Carchen.

L’evento è patrocinato dal Comune e da Poste Italiane. Ingresso libero, alle ore 20 presentazione dello strumento fisarmonica ai bambini. In caso di maltempo il concerto si terrà in Oratorio.