La voce jazz di Denia Ridley al festival “Musicuvia” di Cuvio

Venerdì 2 settembre l’artista americana si esibirà nel giardino del ristorante “Barisun” in una serata speciale della rassegna musicale

Va in scena venerdì 2 settembre uno degli appuntamenti più attesi di Musicuvia, festival itinerante che dalla tarda primavera sino al prossimo Natale propone eventi dedicati alle sette note in cinque comuni della Valcuvia, organizzato con l’associazione Momenti Musicali e con la Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Il concerto (inizio ore 20) sarà dedicato al jazz e vedrà sul palco la cantante Denia Ridley, americana trapiantata ormai da anni a Nizza, in Costa Azzurra. Ridley interpreta interpreta gli standard del “Great American Songbook” con uno stile dinamico ed elegante che ricorda i suoi miti, le grandissime Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nancy Wilson e Dinah Washington.

In carriera ha accompagnato diversi musicisti di grande talento e di fama internazionale come il contrabbassista olandese Jack Sewing, per oltre vent’anni partner musicale del violinista Stéphane Grappelli.

L’esibizione, a differenza degli altri eventi di Musicuvia, non sarà gratuita: Ridley si esibirà infatti all’interno del giardino del “Barisun” di Cuvio, il ristorante dell’hotel Corona, e per assistere al concerto è necessario prenotare il tavolo per la cena (0332-624150). La cantante americana sarà accompagnata nella circostanza dal chitarrista Carmelo Tartamella, dalla batteria di Michele Carletti e dal contrabbasso di Lenni Scalvini.