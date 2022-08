Lago di Varese mai così basso dal 2011. La siccità ha cambiato il paesaggio

Il livello del lago di Varese, a causa della siccità prolungata, ha raggiunto il minimo storico che risale all’ottobre 2011, quando il livello di magra raggiunse – 67 centimetri dallo zero idrometrico. A rilevarlo è stato il Centro geofisico prealpino che effettua le misure presso il lido di Bodio e l’asta metrica di Biandronno.

«Abbiamo iniziato queste rilevazioni nel 2009 – spiega il meteorologo Paolo Valisa – Oggi osserviamo un paesaggio lacustre diverso, in quanto il lago di Varese si presenta con spiagge larghissime e con un evidente disagio per i pontili e quindi per le barche».

In questi giorni ha ricominciato a piovere, un cambiamento che aiuta a uscire dalla morsa della siccità. «A Varese non c’è stata una diminuzione della quantità di pioggia – spiega Valisa – Se osserviamo l’andamento negli ultimi vent’anni, vediamo che le piogge si sono diradate ma è aumentata l’intensità e il numero degli eventi estremi che sono due volte più frequenti. Parlo di precipitazioni di 150 millimetri in un singolo evento, cioè un litro a metro quadro».

Secondo il Centro geofisico prealpino, a partire da venerdì 19 agosto dovrebbe arrivare l’alta pressione di origine atlantica. «Rispetto all’anticiclone africano, che oltre al caldo torrido portava anche tanta umidità, avremo giornate calde ma più secche con temperature intorno ai 29 gradi» conclude Valisa.