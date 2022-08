L’arpa di Floraleda Sacchi all’Antica Casa Balsari di Borgo Ticino

L’affascinante suono dell’arpa di Floraleda Sacchi farà da protagonista il prossimo venerdì 12 agosto (ore 21)all’Antica Casa Balsari di Borgo Ticino, dimora dal fascino segreto del Lago Maggiore che offre anche la possibilità di soggiornare per coloro che dopo il concerto volessero fermarsi per il week end.

Il concerto gratuito, dal titolo “Oltremare” e in collaborazione con l’Associazione più che suono e il patrocinio del Comune di Borgo Ticino, fa parte di un percorso con musiche di Philip Glass, J.S.Bach/C.Saint-Saens, Alexina Louie, Ludovico Einaudi e Isaac Albeniz.

Arpista, compositrice e produttrice, Floraleda Sacchi è appartenente a una nuova generazione di musicisti d’avanguardia che vanno oltre le convezioni e gli stili come mostrano i suoi spettacoli e i suoi oltre trenta dischi per etichette come Decca, Deutsche Grammophon, Brilliant Classics e Amadeus Arte.

Floraleda, accanto ad una carriera tradizionale, contribuisce nel portare il linguaggio classico nel Ventunesimo Secolo, in particolare combinandolo con la tecnologia e i nuovi media, forse anche per questa ragione è una delle arpiste con il maggior numero di ascolti streaming del mondo.

Ha suonato nelle principali sale e festival (Carnegie Hall, Palazzo delle Nazioni Unite, Gewandhaus, Konzerthaus Berlin, Binyanei Hauma Jerusalem, Sala Verdi Milano, Gasteig, Glenn Gould Studio Toronto, Auditorium della Conciliazione Roma, Prefectural Hall Kyoto, Salle Varèse Lyon, Concerts de la CroixRouge, Genève, River ConcertSeries Washington, Musica no Museo Rio de Janeiro, Festival de Carthage Tunisi, Quintai Hall Cina, ecc.).

Ha vinto 16 premi in competizioni musicali internazionali e ottenuto prestigiosi riconoscimenti tra cui, nel 2018, un Latin Grammy categoria “Best Classical Album”.

Ha composto musica per il teatro e il cinema e accanto alla carriera concertistica, Floraleda ha da sempre affiancato la direzione artistica di manifestazioni culturali ed è docente di arpa al conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.