A Lavena Pontre Tresa la nuova colonnina per la ricarica e-bike

Una nuova colonnina per la ricarica delle e-bike è stata posizionata a Lavena Pontre Tresa, grazie alla Comunità montana del Piambello e al progetto #VaresedoyouBike della Camera di Commercio di Varese. La nuova stazione di ricarica è stata installata all’osteria del Carde.

Il presidente della Comunità montana Paolo Sartorio ha commentato: «Prosegue senza sosta la posa delle colonnine per la ricarica delle e-bike, nell’ambito del progetto #varesedoyoubike. Oggi apriamo la “porta” verso nord, sul confine svizzero, nel meraviglioso quadro paesaggistico dello Stretto di Lavena: in questo luogo, più che in ogni altro, non è difficile coniugare i principi di sport, ambiente, salute e turismo che sono alla base del progetto concepito da Camera di Commercio, cui la Comunità Montana del Piambello e i Comuni che la compongono hanno aderito convintamente».