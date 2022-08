A Laveno Mombello la rassegna di teatro itinerante “Lago Incantato”

Prende il via il 20 agosto la rassegna di teatro organizzata dal Teatro Del Sole in luoghi all’aperto del paese: sei appuntamenti, ad ingresso gratuito

Si chiama “Lago Incantato”, la rassegna di teatro itinerante che prende il via a Laveno Mombello nella serata di sabato 20 agosto. Un cartellone proposto da Teatro del Sole (www.teatrodelsole.org) e l’amministrazione comunale che offrirà con cadenza settimanale spettacoli teatrali per tutte le età, gratuiti, in luoghi significati della cittadina lacustre.

Sei gli appuntamenti pomeridiani e serali della rassegna che vedono la partecipazione di artisti e compagnie teatrali di rilevanza nazionale e internazionale alla scoperta di chiostri, parchi e giardini di Laveno Mombello. Il primo appuntamento è sabato 20 agosto al Parco di Villa Frua con le due repliche alle 11.00 e alle 17.30 dello spettacolo “L’Autogrill degli Uccellini” del Teatro del Sole, compagnia che cura anche la direzione artistica della rassegna.

L’appuntamento successivo sarà sabato 26 agosto, nella splendida cornice del giardino di Villa Fumagalli Frascoli, dove alle ore 18 la compagnia il Baule Volante di Ferrara presenta “Il sogno di tartaruga”, teatro d’attore con pupazzi animati a vista e musica dal vivo.

La rassegna prosegue martedì 30 agosto con lo spettacolo “Le storie del matto” del cantastorie Matteo Curatella LeMat, presso l’Oratorio Sant’Arialdo di Mombello (prenotazione obbligatoria). A settembre gli appuntamenti proseguono domenica 4 con lo spettacolo di narrazione “Orlando” con Enrico Messina-Armamaxa Teatro presso il chiostro del Museo MIDeC di Cerro, con due repliche dello spettacolo immersivo esperienziale “Alberi Maestri kids” di Pleiadi/Campsirago Residenza presso il Parco Forte Castello di Laveno domenica 11 (prenotazione obbligatoria) e infine con “I meravigliati” di Antonio Catalano con Matteo Curatella nel chiostro del Museo MIDeC sabato 17.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito, ma è possibile fare una piccola donazione per consentire al Teatro del Sole e al Comune di Laveno Mombello di ottenere il contributo previsto dalla Fondazione del Varesotto: https://www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/lago-incantato.

In caso di pioggia gli spettacoli potrebbero subire variazioni, si invita a consultare i social e il sito del Comune di Laveno Mombello per informazioni. La rassegna teatrale ha ricevuto il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS e fa parte di un più ampio progetto che si concluderà nel mese di giugno 2023 e prevede un percorso di teatro di comunità “Racconti di terra e di acqua”.

Attraverso laboratori teatrali, ricerca storiografica e raccolta biografica il Teatro del Sole coinvolgerà la comunità lavenese in una performance con pubblico itinerante nei vicoli, piazze, lungolago e cortili del centro storico di Laveno, raccontando l’identità del paese, il suo presente partendo dalle tracce del passato. Per chi fosse interessato a partecipare al percorso teatrale, o avesse storie lavenesi da raccontare, è possibile dare la propria adesione attraverso questo modulo: https://tinyurl.com/raccontiterraacqua