Lavori alla rete idrica, Daverio e Galliate Lombardo senz’acqua per un giorno

Lereti comunica che è in corso la riparazione di una perdita lungo la rete idrica di via Piave, all’incrocio con Via IV Novembre e via San Francesco in Comune di Daverio

Al fine di provvedere alla riparazione, si procederà al sezionamento della rete distributrice della zona; attività che comporterà la sospensione dell’erogazione idrica presso le utenze dell’intero Comune di Daverio.

Tale sospensione interesserà anche le utenze dell’intero Comune di Galliate.

L’intervento sarà completato entro la serata odierna.