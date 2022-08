Lavori in autostrada, l’A8 chiude tra Solbiate e Varese. Ecco tutti i cantieri

Mentre su molti tratti della rete autostradale i lavori sono limitati al minimo necessario, a causa del periodo di particolare traffico, nella zona dell’autostrada A8 e dell’A9 si registrano diversi lavori previsti questa settimana.

Autostrada A8-A9, chiusura tratte e allacciamenti

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di realizzazione della quinta corsia, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

-dalle 21:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 agosto, chi proviene da Milano ed è diretto verso Varese, verrà obbligatoriamente deviato sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, in direzione di Chiasso.

Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9, uscire allo svincolo di Uboldo al km 14+000 e rientrare dallo stesso per poi immettersi sulla A8 in direzione di Varese, dal Ramo Como-Varese;

-dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 agosto sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo di Legnano al km 16+300 e rientrare dallo stesso verso Milano, per poi immettersi sulla A9 in direzione di Como/Chiasso.

Autostrada A8, chiusura tratto Solbiate Arno-Varese

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Varese, verso Varese, con conseguente chiusura dello svincolo di Solbiate Arno, in entrata verso Varese.

Nelle suddette notti, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Brughiera est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, percorrere la SP341 e la SP 57 seguendo le indicazioni per Varese.

Autostrada A8, chiusura svincolo Busto Arsizio

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 8 alle 2:00 di martedì 9 agosto, in entrata verso Varese;

-dalle 2:00 alle 5:00 di martedì 9 agosto, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia:

-in entrata verso Varese: entrare dallo svincolo di Gallarate, al km 30+000. In ulteriore alternativa, entrare sulla A8 dallo svincolo di Busto Arsizio verso Milano e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Castellanza;

-in entrata verso Milano:

-per chi proviene dalla SS336 della Malpensa: uscire allo svincolo di Busto Arsizio/SS33 del Sempione, percorrere la SS33 in direzione Milano per circa 7 km, immettersi sulla SP527 ed entrare sulla A8 allo svincolo di Castellanza verso Milano. In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire dalla stazione di Gallarate e rientrare dalla medesima in direzione di Milano.

Autostrada A8, chiusura casello di Gallarate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, sarà chiusa la stazione di Gallarate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 8 agosto alle 5:00 di martedì 9 agosto, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in uscita per chi proviene da Milano;

-dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 agosto, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Busto Arsizio.

Autostrada A4, chiusa l’uscita di Cormano

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ampliamento quarta corsia dinamica, nelle tre notti di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 agosto, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia.

In alternativa, chi è diretto verso Torino potrà entrare allo svincolo di Sesto San Giovanni al km 136+000, mentre chi è diretto verso Brescia potrà entrare alla stazione di Monza al km 139+000.

Autostrada A9, cantiere e chiusure a Como

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pulizia del manto stradale, della segnaletica verticale e dei by pass, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 8 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 9 AGOSTO, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso. Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Chiasso e in direzione di Lainate.

-DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 AGOSTO, sarà il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Itinerari consigliati:

-Per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, verso Chiasso:

per i veicoli leggeri: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere Viale San Fermo della Battaglia e Via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina, per un totale di circa 8 km;

per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere Via Cecilio, Via Pasquale Paoli, Via Napoleona e Via Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana cittadina.

-Per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Lainate: entrare alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+800.

-Per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59, verso Lainate: utilizzare il percorso inverso sopra descritto.