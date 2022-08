Lavori per rifare un tratto fognario: cambia la circolazione tra Gavirate e Barasso

Un tratto fognario va rifatto e la circolazione cambia tra Gavirate e Barasso. Dal prossimo 23 agosto, in base all’ordinanza del Comune di Gavirate, l’accesso da Gavirate alla via Oltrona di Barasso sarà interessato da lavori di rifacimento del tratto fognario operati da ALFA nell’ambito di un intervento finanziato da Regione Lombardia.

L’accesso alla zona industriale di Barasso sarà quindi inibito ai mezzi pesanti. Le auto potranno raggiungere Barasso passando da via Cinque Piante che non sarà interessata dal cantiere

Al fine di garantire l’accesso alla zona industriale di Barasso per bilici e autoarticolati si è resa necessaria una modifica di viabilità, concordata con il Comune di Comerio, che prevede il SENSO UNICO DI MARCIA a SALIRE da via Rossi per TUTTI i veicoli. Questo si è reso necessario, dopo le verifiche che hanno confermato la staticità del ponte tra Barasso e Comerio, per consentire ai mezzi di trasporto di grandi dimensioni di non incrociarsi con altri bilici e altre auto fermandosi in salita e causando conseguenti disagi.

Dal giorno 1 SETTEMBRE il cantiere si sposterà a BARASSO e via Oltrona sarà CHIUSA al TRAFFICO in tratti di 150 m. (fino al civico 17) per proseguire i lavori di totale rifacimento della rete fognaria. Sarà garantito l’accesso a tutti i mezzi deputati alla consegna o al prelevamento di materiali dalle aziende barassesi anche nei tratti di chiusura. Sarà garantito l’accesso ai residenti – nei tratti interessati dal cantiere mobile – dalle 18:30 alle 07:30

Il lavoro di rifacimento è finanziato da Regione Lombardia per circa 800.000€ e oltre a garantire una totale sistemazione del tratto fognario che è vetusto e necessitava di una imponente manutenzione, è propedeutico alle azioni necessarie al raggiungimento della balneabilità del lago di Varese.

I cittadini che da Barasso dovranno raggiungere la strada provinciale del lago dovranno – fino al 1 di settembre – scendere da via Matteotti ed immettersi da via Oltrona su via Cinque Piante oppure scendere direttamente da Comerio. Dal 1 settembre sarà possibile scendere da via Matteotti e risalire da Via Rossi ma sarà inibito il passaggio da via Oltrona (la strada NON sarà interamente chiusa ma solo in microtratti da 100-150 metri fino al civico 17). In questo caso sarà quindi possibile raggiungere la strada provinciale passando da via Muro di Comerio.