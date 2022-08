Le acque del Lago di Varese restano “di qualità”. Anche l’ultima indagine promuove la Schiranna e Bodio

Le due spiagge di Schiranna a Varese e di Bodio Lomnago hanno superato anche l’ultimo controllo per la balneabilità. I dati confermano la qualità dell’acqua come assicura Ats Insubria, incaricata dei prelievi costanti ( 2 o 3 a settimana) per il monitoraggio circa la presenza di cianobatteri e di altri microorganismi indicatori di inquinamento fognario per stabilirne la balneabilità.

Gli ultimi campionamenti effettuati nei due soli punti definiti “balneabili” in modo sperimentale, in vista dell’apertura globale del bacino varesino dal 2023, indicano una situazione assolutamente in linea con gli standard minimi richiesti dalla legge.

In particolare, alla Schiranna si è registrato un lieve aumento di esterichia coli ma ben al di sotto del livello di guardia ( meno di 100 quando il limite di tolleranza è di 1000) Situazione perfetta, invece a Bodio che mostra un andamento positivo anche per la presenza di “enterobatteri intestinali”, un risultato analogo a quello ottenuto alla Schiranna dove la curva si è stabilizzata attorno allo zero dopo alcuni giorni di inizio luglio di alti e bassi ( ma sempre ben al di sotto della soglia di guardia).

In lievissima crescita, senza destare alcuna preoccupazione, la presenza di cianobatteri alla Schiranna. Anche in questo caso, i risultati di Bodio sono decisamente buoni con un andamento costante.

Praticamente assente in entrare le località la presenza di “saxitossina” mentre è meno costante della della “microcistina”, ma anche in questo caso sono curve appena in salita ma ben al di sotto dei valori minimi.

Sul sito del Portale della Acque del Ministero, il lago di Varese mantiene il giudizio di acque “buone” alla Schiranna e di “balneabile” a Bodio anche se i valori delle analisi risalgono ancora all’11 di luglio.

Per un ferragosto diverso, dunque, si può considerare il lago di Varese come meta con le sue due spiagge dove si può fare una nuotata in tutta sicurezza grazie ai controlli di Ats Insubria.