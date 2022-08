Lecco: frana sulla statale, chiusa ad Abbadia Lariana carreggiata in direzione della Svizzera

Sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione della Svizzera al km 56,000, in località Abbadia Lariana (provincia di Lecco), a causa di una frana. Il traffico è deviato lungo la SS36 racc “Raccordo Lecco-Valsassina”. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione. E’ l’Anas a renderlo noto.