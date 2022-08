Legnano calcio, Castellanzese e Castanese nello stesso girone della serie D

Sono stati pubblicati oggi pomeriggio i gironi della prossima stagione di Serie D. Il Legnano è stato inserito nel Girone A con Castellanzese e Castanese e comincerà il proprio campionato il 4 settembre sul campo del Bra. La prima sfida interna sarà contro il Sestri Levante domenica 11 settembre. La Castellanzese debutterà a Casale, mentre la prima in casa sarà con il Chieri. Per la neopromossa Castanese esordio su campo della Fezzanese, mentre ospiterà il Gozzano domenica 11 settembre

Il girone A

Asti, Borgosesia, Bra, Casale, Castanese, Castellanzese, Chieri, Chisola, Derthona, Fezzanese, Fossano, Gozzano, Legnano, Ligorna, Pinerolo, Pont Donnaz, Sanremese, Sestri Levante, Stresa Vergante, Vado

Città di Varese, Arconatese e Caronnese sono stati inseriti nel girone B

Tre le soste previste: 25 dicembre, 1 gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla prossima edizione della Viareggio Cup. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, in due occasioni coinvolgeranno tutti i gironi: 21 dicembre e 6 aprile 2023. I raggruppamenti a 20 squadre osserveranno invece altri quattro turni (per un totale di sei): 21 settembre e 5 ottobre, 25 gennaio e 8 febbraio. Fissati, infine, gli orari ufficiali: dal 4 settembre si giocherà alle 15, per passare alle 14.30 il 30 ottobre. Ritorno alle 15 dal 26 marzo, mentre dal 14 maggio il fischio d’inizio sarà alle ore 16.