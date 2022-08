L’emergenza climatica non va in vacanza. Tre incontri a Varese con Fridays for future

Fridays for future nel mese di settembre organizza tre banchetti informativi a Varese. Si comincia con sabato 3 settembre in via Marcobi ( ore 18 ), s prosegue venerdì 9 settembre in piazza Montegrappa (ore 17 ) e si conclude sabato 17 settembre in piazza Giovine Italia (ore 18).

Il messaggio di Fridays for future Varese