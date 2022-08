Letizia Moratti contro l’abbandono i cani: “Black è con me da 10 anni, amore totalitario”

“Non abbandonate i cani”. L’appello parte dalla vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, che per sensibilizzare contro l’abbandono degli animali da affezione nel periodo estivo ha scelto di presentare via social il suo cane Black, adottato 10 anni fa

«Lui è il mio cane, si chiama Black e da 10 anni convive felicemente con me e con la mia famiglia – ha scritto Moratti in post sul suo profilo Facebook -. Quando l’ho adottato era un piccolo cucciolo abbandonato ed indifeso. Per me è stata una gioia incredibile poterlo allevare ed accudire, quello che mi dona è indescrivibile e va al di là delle parole. Ogni cane ama in modo totalitario il suo “padrone” e rivolge a lui ogni aspetto della sua vita. Loro non vi abbandonerebbero mai, fate lo stesso anche voi ! Non abbandonate!».