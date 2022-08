Lite in un parcheggio a Luino: uomo ferito al volto e al torace

Un uomo di nazionalità marocchina è rimasto ferito in modo piuttosto serio nel corso di una lite avvenuta poco prima delle ore 23 di ieri sera, giovedì 18 agosto, nell’area antistante un supermercato di Luino, in via XXV Aprile.

Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, si è scatenata una colluttazione tra tre uomini: due di nazionalità turca, incensurati e disarmati, e per l’appunto il 45enne nordafricano già conosciuto alle forze dell’ordine. Quest’ultimo – che secondo alcune testimonianze avrebbe brandito una bottiglia – ha avuto la peggio e ha riportato ferite e contusioni al volto ed un trauma toracico.

L’uomo è quindi stato ricoverato in “codice giallo” all’ospedale di Varese dove è giunto a bordo di un’ambulanza della Padana Emergenza; sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei Carabinieri di Luino, una della Guardia di Finanza e una automedica.

Secondo una prima ricostruzione, le tre persone si conoscevano e hanno avuto un diverbio per futili motivi sfociato poi in una reazione violenta. Sono comunque escluse altre cause.

Le indagini proseguiranno con la visione delle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per ricostruire esattamente l’accaduto. Nel frattempo i due uomini di nazionalità turca, regolari sul territorio e senza alcun precedente specifico, sono stati denunciati a piede libero per l’accaduto.