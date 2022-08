L’orchidea “La bella Varese” premiata dalla Società Felsinea di Orchidofilia

Si chiama “La bella Varese” ed è una Lycaste macrophylla, un’orchidea originaria del Sudamerica che nei giorni scorsi ha ricevuto un importante riconoscimento da parte della Sfo, la Società Felsinea di Orchidofilia.

“Una nuova orchidea per la città in un giardino – spiega Gioele Porrini, giovane e appassionato titolare della Varesina Orchidee – Si tratta di un bel clone di Lycaste f. litensis dal Sudamerica, a Varese per celebrare la città dove la coltivazione delle orchidee è ormai nel tessuto della tradizione”.

Il riconoscimento arriva come Certificato di merito di 84 punti da parte di giudici della Sfo. La pianta al momento del concorso presentava 7 fiori e 8 boccioli su 15 steli.