A Cali, in Colombia, nella notte italiana tra venerdì e sabato, è pur sempre di prestigio il quinto posto del quartetto formato da Gaya Bertello, Ludovica Galuppi, Agnese Musica e Ilenia Angelini, al traguardo in un buon 44.79 (un decimo in più del 44.69 di ieri in batteria) frutto di tre passaggi del testimone che pure in finale non sono da buttar via. È la gara del record del mondo della Giamaica (42.59) con ampio margine sugli Stati Uniti (43.28), festa Colombia per il bronzo di casa (44.59). FOTO: Sergio Mateo/ Fidal