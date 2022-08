Luino Corsi, tra le varie proposte anche uno di autodifesa femminile

Ancora pochi giorni per iscriversi alla nuova edizione autunnale di “Luino Corsi“, in programma tra settembre e dicembre. Diverse le opportunità e le proposte, tra queste anche un innovativo corso di autodifesa femminile organizzato dall’associazione varesina GEA.

«In considerazione dell’impennata di violenze contro le donne e per i numerosi casi nelle quali le donne continuano ad essere vittima di aggressione, anche nella nostra Provincia, l’associazione GEA contro la violenza sulle donne ha deciso di organizzare sei incontri specifici per la difesa femminile. Integrando tali attività pratiche alla spiegazione degli strumenti giuridici che esistono e che si devono utilizzare per la tutela dei propri diritti, nonché degli enti e operatori presenti sul territorio in aiuto della vittima fragile» fanno sapere dall’associazione.

Il primo appuntamento, che vedrà la collaborazione anche dell’associazione sportiva Cygnus, è previsto per il 22 settembre nella palestra di Creva.

«Si ringrazia il Comune di Luino per la sensibilità dimostrata verso una tematica così delicata» conclude la presidente dell’associazione, l’avvocato Alessandra Sisti, che in ultimo tiene a far sapere che le richieste in questi giorni inoltrate dagli altri comuni all’associazione saranno vagliate anche in base alla disponibilità di quest’ultima nell’ambito dell’attività da organizzare.

A questo corso, come a tutti gli altri, sarà possibile iscriversi tramite l’apposita procedura telematica, disponibile sul sito del Comune di Luino www.comune.luino.va.it nella sezione Accedi ai servizi -> Istanze Online -> Apertura pratiche -> Cultura, Sport e Tempo Libero -> Luino Corsi.

Per accedere, occorre essere muniti o di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica) e lettore di smart card. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 7 giorni dalla presentazione. Apposito avviso di pagamento PAGOPA verrà predisposto, entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza, dal personale dell’ufficio cultura e inviato all’indirizzo mail indicato in fase di iscrizione. Il pagamento può essere effettuato dal sito www.comune.luino.va.it alla voce PAGOPA oppure tramite home banking, servizi di pagamento online, in banca, in ufficio postale, presso gli esercenti convenzionati, presso i punti di posta privata.

Nello specifico i corsi proposti sono:

– Inglese base, docente Jessica Arthur

– Inglese non solo base ed intermedio, docente Elliot Kaye

– Inglese intermedio. docente Daniela Pessini

– Progetto yoga con mamma e papà, docente Elisabetta Morisi

– Movimento muscolare e ballo sociale, docente Enza Pezzillo

– Corso antiaggressione femminile – Metodo Impact, docente Viginio Laurini

– Gestire la rabbia, docente Veronica Sarno

– Alimentazione e benessere naturale, docente Valentina Faverio

– Difesa personale femminile e formazioni in diritti delle donne in collaborazione con l’Associazione GEA contro la violeza sulle donne, docente Furio Artoni

– Basi della programmazione con Frozen, Star Wars e Minecraft e AI and Machine learning, docente Lorenzo Florio

– Enigmistica classica, docente Marco Minelli

– Corso base di fotografia, docente Sonia Lamia

– Laboratorio di scrittura creativa e recitazione, docente Lucio Perrone

Per maggiori dettagli rispetto al programma dei corso e al calendario degli incontri, consultare l’opuscolo che trovate cliccando qui. Per info contattare lo 0332 543 564525 oppure scrivere alla mail cultura@comune.luino.va.it