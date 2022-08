A Luino con i nuovi parcometri la sosta si potrà pagare anche con le carte e lo smartphone

Al via da oggi, venerdì 5 agosto, in tutte le aree di sosta a strisce blu, il nuovo servizio di pagamento, gestito, per il Comune di Luino, dalla società Ecoparking.

L’innovazione e la digitalizzazione dei servizi sono tra i principali obiettivi che si è posta questa Amministrazione.

«I nuovi parcometri rappresentano un’opportunità in più che mettiamo a disposizione dei cittadini e dei turisti, per rendere facile e comoda la sosta nella nostra città – spiega l’assessore Ivan Martinelli – Come dichiarato dal titolare della ditta Ecoparking, l’attivazione sarà progressiva su più livelli e opzioni di pagamento, fino all’attivazione integrale del servizio».

Si inizierà da subito con la modalità di pagamento a monete. Nei giorni a seguire saranno attivate le app per garantire il pagamento mediante smartphone e successivamente, conclusi gli adempimenti burocratici necessari, saranno attivati i pagamenti contactless e con carta di credito.

La società Ecoparking avvierà fin da subito i colloqui per reclutare il personale addetto al controllo della sosta, come determinato recentemente da apposito avviso pubblico per il Comune di Luino, comunicato nei giorni scorsi.

Infine, con il servizio a regime sarà proposto anche l’utilizzo di specifici palmari di ultima generazione con annesse stampanti termiche che consentiranno di emettere ticket direttamente all’utente. E ancora, in riferimento alle molteplicità di pagamento la società utilizzerà anche schede parcheggio prepagate da distribuire alle attività commerciali affinché vi sia il massimo coinvolgimento della cittadinanza.