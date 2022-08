L’ultimo Picnic sotto le stelle al Parco Pineta racconta di comete e dinosauri

Una serata per scoprire i misteri del cielo e l’inizio della storia della vita sulla terra venerdì 26 Agosto, alle ore 20.30 al Centro didattico

L’ultimo appuntamento della stagione con i Picnic sotto le stelle al Centro didattico Parco Pineta a Tradate è per venerdì 26 Agosto, alle ore 20.30.

Titolo della serata è “Cronache del ghiaccio e del fuoco” con storie di asteroidi, comete e dinosauri.

Comodamente seduti sul prato, sotto un cielo di stelle gustando le prelibatezze portate da casa (a parte il dolce, quello lo portano i promotori della cooperativa AstroNatura) i partecipanti di ogni età potranno scoprire di più su comete e asteroidi che a volte passano a far visita alla Terra e sui giganti del Mesozoico. Perché in molti credono di conoscere bene i dinosauri, anche grazie a film e cartoni animati, ma le sorprese in realtà sono tante e le nuove scoperte all’ordine del giorno.

Dopo il picnic, meteo permettendo, spazio all’osservazione del cielo con i telescopi dell’Ecoplanetario.

La quota di partecipazione individuale è di €15 (minori di 14 anni €10, partecipazione gratuita per minori di 4 anni)

Ciascuno è invitato a portare con sé il pranzo al sacco mentre gli organizzatori provvederanno al dolce a km 0.

Oltre ai viveri occorre portare con sé un telo per sdraiarsi nel prato e godere la serata e un antizanzare.

Maggiori info e prenotazioni a questo link.