L’ultimo saluto di Lavena Ponte Tresa al cavalier Antonio Sanna, sindaco al servizio della comunità

Commozione e tributo di una comunità per un suo grande servitore: si è svolta venerdì 12 agosto, al Campanile di Lavena, e alla presenza di decine di persone, la cerimonia di commiato per l’ex sindaco del paese Antonio Sanna che ricoprì la carica di primo cittadino dal 1971 al 1996.

Una cerimonia partecipata nella cornice dello stretto di Lavena Ponte Tresa, all’aperto e alla presenza della famiglia, delle autorità, dei tanti cittadini che hanno voluto portare l’ultimo saluto al cav. Antonio Sanna.

Sopra un prato ombreggiato da ulivi, betulle e platani si erigevano gli stendardi dei comuni di Bedero Valcuvia, Cunardo, Cremenaga, Valganna, Cadegliano Viconago e Lavena Ponte Tresa, oltre a quello della Comunità Montana del Piambello, di cui Sanna è stato presidente negli anni ‘80. Istituzioni rappresentate in prima fila dai primi cittadini, presidenti e assessori, a testimonianza di una vita dedicata all’impegno civico sul territorio e della stima di cui godeva Sanna presso le varie amministrazioni.

Il ricordo nelle parole del sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino: «Al cordoglio si aggiunge il saluto dei sindaci Mina e Roncoroni, che non possono essere presenti. Grazie invece agli amministratori presenti oggi, tra cui Raffaele Cattaneo, assessore all’ambiente di Regione Lombardia, che insignì Sanna della Rosa Camuna. Porto alla famiglia le condoglianze e il saluto del prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello, del senatore Alessandro Alfieri e del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Non condoglianze di forma ma una presenza di sostanza, anche per chi è impossibilitato a partecipare. Perché Sanna ha dato molto al nostro territorio, a partire dall’accordo de 1974 che riguardava i frontalieri e la nostra comunità. Potremmo raccontare le tantissime cose che ha fatto, io ricordo il principio di responsabilità che ha guidato in questi anni la sua attività amministrativa; faceva parte di quella generazione di politici degli anni 70/80 che non si è mai sottratta alle proprie responsabilità anche di fronte a feroci critiche, nella convinzione che il bene pubblico andasse sempre messo al primo posto. Grazie Antonio, a nome di tutta la comunità».

La figlia, commossa, ha poi ricordato come il padre volgesse sempre lo sguardo oltre l’immediato, consapevole che il raccolto avrebbe chiesto cura e perseveranza. «Le poesie e le tante tele che ha lasciato papà sono testimonianza dell’amore per la vita, all’interno di una fede salda. Lasciamoci travolgere da questa fede per scoprire il nostro meglio e fare del bene alla comunità».

Contestualmente allo svolgimento delle esequie il sindaco Massimo Mastromarino ha dichiarato il lutto cittadino e invitato commercianti e attività alla chiusura.