A Luvinate 50mila euro dai fondi del Pnnr per mettere in sicurezza dati e servizi pubblici

A Luvinate sono in arrivo quasi 50.000 euro per la realizzazione del cloud comunale. Il Comune si è infatti aggiudicato il primo bando per i Comuni con i fondi Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e di resilienza, nella sezione destinata ai progetti per l’innovazione tecnologica e digitale.

In particolare, con questi fondi si sostiene la migrazione delle amministrazioni verso il cloud qualificato, mettendo in sicurezza dati e servizi pubblici attraverso infrastrutture affidabili e resilienti.

Il Comune di Luvinate ha partecipato anche ad altri bandi per l’innovazione digitale pubblicati grazie al Pnrr e adesso si attendono i risultati e, ci si augura, ulteriori fondi.