Una “Madonna con bambino” gettata tra i rifiuti nei boschi di Arcisate

Si sarebbe potuto arredare un appartamento con tutto il materiale che i volontari di Endurovarese hanno raccolto venerdì 29 luglio nei boschi vicino alla pista da cross di Arcisate.

Oltre a divani, mobili, assi da stiro e elettrodomestici, tra la boscaglia è apparso anche un quadro della Madonna con in braccio Gesù bambino.

Vista la quantità e le dimensioni dei rifiuti, i volontari non sono riusciti a portare via il materiale raccolto. Hanno però avvertito il Comune e la Polizia Locale, in modo da poter organizzare la rimozione.