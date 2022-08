Magia e picnic al parco per la “Festa in famiglia” di Taino

Sarà una mattinata all’insegna della magia, quella che avrà luogo a Taino il prossimo sabato 10 settembre.

Per i più piccoli e per le famiglie, la Pro Loco, l’associazione Essere Bambini e il Comitato Genitori hanno unito le forze e organizzato l’edizione 2022 della Festa in famiglia. Un’occasione per scoprire le emozioni del “ben-essere” e della prestidigitazione grazie allo spettacolo di magia e a un simpatico laboratorio per imparare a muovere i primi passi come prestigiatori.

L’appuntamento è a partire dalle ore 10 al Teatro dell’Olmo: a dare il via alle danze sarà il mago Mariano Navetta con lo spettacolo per tutte le età Abracadabra. Terminato la performance di Navetta, verso le 11, si terrà il laboratorio l’Accademia del Prestigiatore che sarà condito dalla “sorprese magiche” a cura del Comitato Genitori per la raccolta fondi a favore dei progetti della scuola primaria di Taino.

La matinée magica culminerà poi nel verde, nel vicino parco comunale, con la possibilità di mangiare insieme portandosi da casa il proprio picnic.

Per partecipare prenotazioni via whatsapp a 3484742296 o via email a esserebambini@gmail.com