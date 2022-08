Maglificio Fragi, la storica azienda di Busto Arsizio è simbolo della qualità made in Italy e una storia di successo nell’intimo uomo

Quando la qualità si sente sulla pelle

Cosa c’è dietro il piacere del comfort? Le migliori materie prime, una lavorazione accurata e controllata in ogni dettaglio, ma anche passione, armonia e tradizione.

La qualità non si improvvisa, ma nasce da tante piccole cose: l’incontro fra competenza ed esperienza, che porta alla scelta delle migliori materie prime, e quello tra armonia e passione, che insieme danno qualità al lavoro prima che ai suoi prodotti. In fondo è proprio su questi pilastri che poggia il successo del made in Italy. E un’azienda che bene lo rappresenta è Maglificio Fragi, da oltre 60 anni protagonista nell’intimo uomo e che recentemente ha intrapreso un processo di re- branding che ha portato anche all’utilizzo di un nuovo pay off: «Così come sei».

«Con questo pay-off – spiega Elisabetta Giorgi, Amministratore di Maglificio Fragi – abbiamo voluto evidenziare la nostra italianità e il fatto che produciamo tutto sul territorio. Siamo come i nostri clienti e realizziamo capi per loro come se li facessimo per noi. Non è un caso che il rapporto sia solido e duri nel tempo. Molti hanno iniziato a usare il nostro intimo da bambini, scelto dalle loro mamme per la qualità, per poi riscoprirlo da adulti, scelto da loro ma sempre e solo per la comodità e la qualità».

Una qualità che nel caso di Fragi non è un concetto astratto, bensì qualcosa che si può toccare o, meglio, indossare. Perché il valore di un capo di cotone si misura dalla sua morbidezza, poi dalla leggerezza e infine dalla vestibilità. Tutte cose che si traducono in puro comfort. Ecco perché si può dire che nell’intimo la qualità si sente addosso, direttamente sulla pelle. Per questo è così importante la materia prima ma non solo: occorre, infatti, anche una lunga e consolidata tradizione. Quella del Maglificio Fragi ha inizio nel 1956, quando il fondatore Antonio Giorgi cominciò a