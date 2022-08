Malore mentre entra in garage, l’auto finisce contro il muro. Muore un 72enne italiano a Lugano

Questa notte, poco prima della 01.30, a Lugano c’è stato un incidente della circolazione stradale. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 72enne automobilista italiano domiciliato nel Luganese ha perso il controllo dell’auto, forse a causa di un malore, mentre entrava in un garage di uno stabile di piazza Riscossa.

Successivamente la vettura ha colliso frontalmente contro la porta dell’autorimessa per poi terminare la sua corsa contro un muro. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver cercato di rianimare il 72enne, non hanno potuto far altro che constatarne la morte.