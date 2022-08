Malore di una scout al Campo dei Fiori, arriva il soccorso alpino

Intervento nella tarda mattinata di oggi, venerdì 5 agosto, per la Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Una ragazza che fa parte di un gruppo scout ha avuto un malore; si trovava in località Campo dei fiori, nei pressi del valico delle Pizzelle.

Immediata la richiesta di aiuto. La centrale ha attivato il Soccorso alpino e i Vigili del fuoco; in zona c’erano già per coincidenza due medici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, che sono intervenuti subito. Dopo la valutazione sanitaria, la ragazza è stata portata dalla zona boscosa in cui si trovava fino all’ambulanza, per il trasporto in ospedale (immagine di repertorio).