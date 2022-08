Maltempo sulle Alpi, frane in Trentino Alto Adige: case e alberghi evacuati

Il maltempo ha colpito questa sera diverse aree delle Alpi, in particolare in Trentino e in Valle d’Aosta.

In Val di Fassa un centinaio di persone sono state allontanate da alberghi e case per una serie di smottamenti e frane causati da forti piogge a Vigo di Fassa e Campestrin.

Nelle località colpite sono in azione le squadre della Protezione civile.

In Valle d’Aosta la situazione più critica riguarda la Valpelline, dove da ieri i comuni di Oyace e Bionaz non sono raggiungibili in auto a causa di frane e colate di fango sulla carreggiata. La situazione dovrebbe risolversi nella giornata di sabato.

In Val di Fleres, sul confine del Brennero, una grossa colata di fango causata da un violento temporale è arrivata fino al villaggio di Sant’Antonio, creando danni a diverse abitazioni.