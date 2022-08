Maniglie igieniche per locali pubblici, l’idea (semplice e geniale) di tre giovani varesini

Una maniglia “personale”, sanificabile e riutilizzabile, con cui l’utente può aprire e chiudere la porta dei servizi igienici di locali, bar, ristoranti, ma anche stazioni, aeroporti, centri commerciali, senza toccare alcuna superficie comune, potenziale veicolo di sporcizia, virus, germi e batteri.

Galleria fotografica “Pure Grip”, la maniglia pulita per i bagni di bar e attività commerciali 4 di 16

Un’idea innovativa, prodotta da una start-up tutta varesina guidata da un informatico, un architetto e un ingegnere poco più che trentenni Andrea Lenzi, Giorgio Baroni e Davide Uboldi (amici fin dai tempi dall’asilo, tutti di Casciago), che ha visto la prima concretizzazione di prova in un locale proprio a Varese, Basilico, nella centralissima via Del Cairo: le maniglie sono state messe a disposizione dei clienti, da utilizzare per non mettere le mani dove solitamente le appoggiano decine e decine di altri avventori.

La start-up innovativa si chiama BluInnovation srl e il prodotto è “Pure Grip”. I soci sono quattro: ai tre fondatori si è aggiunto infatti Mirko Reto, sindaco di Casciago e titolare di diverse attività nel Varesotto: «Il futuro è in mano ai giovani, bisogna crederci, sicuramente serve avere lungimiranza e credere in loro, permettere di fare errori e dare fiducia», commenta.

«L’idea è nata durante un viaggio, quando mi sono trovato in un bagno in condizioni davvero pietose. Non sono una persona schizzinosa, anzi, ma l’idea di poter trovare qualcosa che impedisse di toccare superfici sporche nei bagni ha cominciato a ronzarmi in testa – spiega uno dei tre fondatori, Andrea Lenzi -. Parlando con i miei soci, con i quali spesso scambiamo idee e progetti più o meno matti, ci siamo appassionati e abbiamo cominciato a progettare, disegnare e infine realizzare i primi prototipi della nostra creazione: Elmec3D ha stampato i prodotti, Mirko ci ha finanziato ed è diventato socio della start-up, dandoci supporto, sia logistico sia imprenditoriale, crede in noi e ci lascia liberi».

La società è stata riconosciuta come start-up innovativa a maggio del 2021 ed ha tre brevetti. Lo sviluppo industriale del progetto è durato un anno circa e adesso è partita la prima prova sul campo: «Martedì 2 agosto abbiamo posizionato le prime maniglie a Varese, da Basilico, che ringraziamo per la fiducia e il supporto. I feedback dopo questa prova sono più che positivi, “Pure grip” è stata utilizzata da una quarantina abbondante di persone cui abbiamo chiesto di darci un parere e devo dire che sono entusiasta di questa prima uscita: ce ne occupiamo da due anni, ognuno facendo il proprio lavoro e non è stato semplice. Ci sono piccoli aggiustamenti da fare, ma siamo pronti per essere operativi a settembre – spiega Lenzi, appassionato di basket e con un passato di tutto rispetto nel mondo del canottaggio varesino -. Il nostro prodotto è semplice, costa poco ed è sostenibile. Non è usa e getta, può essere sanificato in diversi modi e riutilizzato. Si può adattare a qualsiasi porta di qualsiasi bagno, rispettando le norme di sicurezza già in vigore. L’idea è nata prima del Covid e nel periodo post Covid, col virus che non è andato via, crediamo sia un’alternativa molto valida per superare il contatto con superfici necessariamente poco igienizzate e igienizzabili: con “Pure Grip” non si toccano le maniglie, si usa la propria cover e non si rischia niente. L’emergenza Covid passerà, ma l’igiene sarà sempre un tema su cui tenere alta l’attenzione. “Pure Grip” può essere usato dappertutto, senza “orpelli” elettronici, è solo meccanica, un’idea semplice, ma sviluppabile in diversi ambiti: penso ad esempio alla possibilità di brandizzare la maniglia, se uno sponsor volesse veicolare un messaggio su un oggetto che tutti possono utilizzare nei bagni di qualsiasi attività, dal bar all’aeroporto».

Per chi volesse più informazioni è a disposizione la mail info@bluinnovation.it, mentre i social, a partire da LinkedIn, sono in evoluzione.