Marta Amani vince la medaglia di bronzo ai Mondiali U20 in Colombia

La villacortesina Marta Amani sul podio di Cali in Colombia dove si stanno svolgendo i mondiali Under 20 di atletica leggera. La giovane campionessa ha vinto, venerdì 5 agosto, il bronzo con un salto di 6,52: un primato personale conquistato sotto la pioggia.

L’atleta del Cus Propatria Milano ha così “regalato” all’Italia il bronzo del salto in lungo nel momento del dentro-fuori, proprio al sesto e ultimo turno, quando ormai la partita sembrava chiusa. Un risultato che ha fatto esultare la comunità di Villa Cortese (e non solo) ed ha riempito d’orgoglio l’allenatrice, Fiorella Colombo che per problemi di salute è rimasta in Italia. «Sono felice per Marta – afferma l’allenatrice che ha seguito la villacortesina da lontano -. Se lo merita per l’impegno e la passione. Per la determinazione che dimostra in tutti i suoi allenamenti. Sono contenta perché ha affrontato questi mondiali senza paura ed ha dimostrato a tutti di essere una che non molla mai fino all’ultimo metro… fino all’ultimo salto».