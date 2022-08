Matrimonio sotto le sciabole a Gallarate: Giuseppe Tedesco e Sara De Micco sposi

Sposi “sotto le sciabole” a Gallarate, nel pomeriggio di lunedì 1 agosto: in municipio sono state celebrate le nozze tra il funzionario della Polizia di Stato Giuseppe Tedesco e l’avvocato Sara De Micco.

Tedesco è stato funzionario in servizio alla Questura di Varese e in passato anche al commissariato cittadino e così l’uscita degli sposi da Palazzo Borghi è stato salutato dall’arco delle sciabole, di tradizione militare ma celebrato anche dai corpi civili come la Polizia e i vigili del fuoco.

L’avvocato Sara De Micco, nota anche per un impegno associativo di lungo corso e in passato anche politico, e Giuseppe Tedesco hanno coronato così una lunga relazione, con queste nozze d’agosto.

Coppia affiatata, da oggi ancora più unita. E a breve anche con un po’ più di tempo: Tedesco, che ha festeggiato anche il suo 60esimo compleanno, da settembre 2022 va in pensione, liberandosi da quella “amante” – la Polizia di Stato – con cui l’avvocato De Micco doveva (simpaticamente) convivere.