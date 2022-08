Matteo Capriolo di Varese è il più giovane candidato del centrosinistra in Italia

«Mi è stato richiesto di candidarmi al collegio uninominale della Camera io ho accettato con grande onore – ha raccontato Matteo Capriolo, giovanissimo consigliere comunale di Varese e candidato del Partito Democratico – Penso sia una cosa meravigliosa e non per tutti». A soli venticinque anni Capriolo è il candidato più giovane di tutto il centrosinistra in Italia. «Il fatto che il PD candidi un giovane sicuramente da una priorità alla campagna elettorale che riguarda anche la nostra generazione: attraverso numerose tematiche che ci riguardano e che io porterò avanti nella mia campagna elettorale».

Precarietà giovanile, affitti, ma anche e soprattutto una delle tematiche che più interessano l’opinione pubblica negli ultimi tempi: la transizione ecologica. «Solo oggi questo punto è veramente inserito all’interno del dibattito politico, una vittoria da portare avanti per la nostra generazione». E prosegue: «Oltre a tematiche che riguardano il nazionale, mi piacerebbe dedicarmi anche a questioni territoriali relative allo sviluppo, su cui c’è tanto lavoro da fare».

Secondo Matteo Capriolo, queste elezioni politiche si concentrano su due visioni di Italia diverse tra loro. «Quella di Giorgia Meloni, che porta indietro il paese su tanti temi, dalla Flat Tax ai diritti civili, che si parli di aborto e tanto altro – conclude il candidato – Ovviamente contrapposta c’è la nostra idea di Italia, più inclusiva per diritti civili ed economici. Noi faremo battaglia affinché sia la nostra idea a vincere per il bene del nostro Paese»