Mercato, amichevoli, novità e conferme della Openjobmetis Pallacanestro Varese 2022-23

Torna come ogni anno il file in continuo aggiornamento sull’estate della Pallacanestro Varese. In questa pagina, attiva da luglio a fine settembre, troverete la tabella con le conferme e il mercato in entrata e in uscita, date e luoghi di raduno, ritiro e amichevoli e tutto quello che serve per seguire la Openjobmetis anche nei mesi che precedono il campionato 2022-23.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2 agosto

COME LEGGERE LA TABELLA – Oltre alle tre categorie “standard” (conferme, acquisti e partenze), trovate quella “in sospeso” dove inseriamo quei giocatori o sotto contratto o facenti parte della squadra 2021-22 che sono in bilico tra una conferma e un addio. Nella categoria “trattative avanzate” ci sono i nomi che potrebbero firmare a breve mentre tra gli acquisti inseriremo solo gli accordi ufficiali. I diversi giocatori potranno quindi variare di posizione o sparire con il passare dei giorni.

Accanto ai singoli nomi ci sono nell’ordine la nazionalità, il ruolo, l’altezza, l’anno di nascita e – nel caso – la squadra di provenienza o di destinazione. Trovate anche un “riassunto” con i giocatori distribuiti per ruolo tra quintetto base e panchina (in continuo aggiornamento).

PALLACANESTRO VARESE 2022-23

Main sponsor: Openjobmetis (confermato)

Presidente: Marco VITTORELLI (confermato)

Amministratore delegato: Luis SCOLA (confermato)

General manager: Michael ARCIERI (confermato)

Assistente general manager: Matteo JEMOLI (confermato)



LO STAFF

Allenatore: Matt BRASE (nuovo) – QUI l’articolo

Assistenti: Paolo GALBIATI (nuovo)

Preparatore atletico: Silvio BARNABA (confermato)

Team Manager: Massimo FERRAIUOLO (confermato)

LA SQUADRA

Conferme

Guglielmo CARUSO (Ita / c / 2,08 / 1999)

Giovanni DE NICOLAO (Ita / p / 1,91 / 1996)

Giancarlo FERRERO (Ita / a / 1,98 / 1988) – cap. –

Matteo LIBRIZZI (Ita / p-g / 1,80 / 2002)

Justin REYES (Usa-Pur-Dom / a / 1,93 / 1995)

Niccolò VIRGINIO (Ita / a / 2,06 / 2003)

Tomas WOLDETENSAE (Ita / g-a / 1,96 / 1998)

In sospeso

Siim-Sander VENE (Est / a / 2,03 / 1990)

Acquisti

Tariq OWENS (Usa / c / 2,08 / 1995) – QUI l’articolo

Markel BROWN (Usa / a / 1,91 / 1992)

Colbey ROSS (Usa / p / 1,85 / 1998)

Partenze

Anthony BEANE (Usa / g-a / libero)

Marcus KEENE (Usa / p-g / a Strasburgo)

Paulius SOROKAS (Lit / a-c / a Treviso)

Completano il roster

Weilun ZHAO (?)

Riassunto

P: ROSS – G. De Nicolao

G: X – Woldetensae – Librizzi

AP: BROWN – Virginio

AG: Reyes –Ferrero

C: OWENS – Caruso

Formula: 5+5 (Ita: De Nicolao, Ferrero, Caruso, Librizzi, Virginio, Woldetensae)

IL CALENDARIO

Raduno: 19 agosto a Varese

Ritiro: dal 23 al 27 agosto a Gressoney (Valle d’Aosta)

AMICHEVOLI

Sabato 10 e domenica 11 settembre – International Tournament “City of Cagliari” – Olimpia Milano, Sassari, Panathinaikos

Giovedì 15 settembre (ore 21)- Trofeo Lombardia a Desio – Olimpia Milano

Sabato 17 e domenica 18 settembre – Quadrangolare a Trento – Verona, Napoli, Trento

Mercoledì 21 settembre (ore 20.30) – Amichevole a Varese – Urania Milano

Sabato 24 e domenica 25 settembre – Memorial “Matteo Bertolazzi” a Parma – Brescia, Reggio Emilia e Trento

Bilancio: 0 vinte / 0 perse