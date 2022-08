Il Ministero premia le “Librerie di qualità” del nostro territorio

Sono circa una ventina le librerie, fra varesotto, verbanese e città di Legnano che possono ora fregiarsi del titolo di “Libreria di qualità“, assegnato direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Un merito che premia rivenditori appartenenti a catene più grosse, come Mondadori – rappresentata in elenco dai punti vendita di Somma Lombardo e Varese -, Feltrinelli e Ubik, ma che dà prestigio anche a piccole realtà locali come la Libreria Millestorie di Fagnano Olona o “Potere ai bambini” di Varese.

Diversi i requisiti per aggiudicarsi il riconoscimento, per il quale le librerie hanno dovuto autonomamente “iscriversi” e quindi candidarsi: l’attività di vendita al dettaglio di libri deve avvenire in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificando l’offerta libraria. Inoltre, fondamentale deve essere la proposta ai propri clienti o comunque al pubblico di lettori di iniziative di promozione culturale nel territorio. Gruppi di lettura, corsi, presentazioni di opere con gli autori, approfondimenti: tanti modi per convincere persone di ogni età a prendere un libro in mano.

Fra i requisiti, dunque , sono stati rilevanti l’assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, la qualità del servizio, il rapporto con il territorio e gli eventi culturali promossi.

Dodici librerie del varesotto, cinque fra Verbania e Borgomanero e una di Legnano, in questo momento stanno sorridendo, grazie ad un riconoscimento che va a premiare un lavoro particolare e prezioso come quello del libraio.

Queste le librerie scelte dal Miur:

Vega srl (BUSTO ARSIZIO)

Libreria UBIK (BUSTO ARSIZIO)

BustoLibri.com (BUSTO ARSIZIO)

Libreria Millestorie (FAGNANO OLONA)

Biblos Mondadori (GALLARATE)

Storie Sotto Coperta (GALLARATE)

Nadir srl (SARONNO)

Libreria Mondadori (SOMMA LOMBARDO)

Potere ai bambini (VARESE)

Vega srl (VARESE)

La Feltrinelli (VARESE)

Mondadori Bookstore (VARESE)

Libreria Nuova Terra (LEGNANO)

E.P. Books (BORGOMANERO)

Cartolibreria Grossi snc (DOMODOSSOLA)

Libraccio (GRAVELLONA TOCE)

Libraccio (VERBANIA)

La Pagina Snc di (VILLADOSSOLA)

La Libreria Millestorie di Fagnano Olona

C’è anche chi ha già iniziato a festeggiare. La libreria fagnanese “Millestorie” è una nostra vecchia conoscenza: da diverso tempo la sua fondatrice, Laura Orsolini, tiene su VareseNews una rubrica dedicata alla letteratura per ragazzi.

Orsolini ha in programma una festa a settembre per festeggiare questo importante traguardo e, nella stessa occasione, il compleanno della sua piccola grande libreria: «Ringrazio tutte le realtà che mi hanno dato fiducia, gli scrittori e i lettori, i giornalisti e le istituzioni pubbliche. Poi posso dire di essere orgogliosa tanto perché in questo lavoro ho messo tutta la mia passione, competenza e cuore».