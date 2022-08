Il ministro della Difesa Guerini alla Festa dell’Unità di Varese

Sabato 3 settembre alle ore 21 alla Festa dell’Unità della Schiranna si terrà un importante incontro con Lorenzo Guerini, ministro della Difesa del Governo Draghi. La presenza del Ministro Guerini a Varese sarà l’occasione, per il Pd, di confermare e rilanciare le scelte compiute in politica estera e per valutare i rischi di una deriva sovranista che isolerebbe l’Italia negli assetti internazionali e nel contesto geopolitico mondiale. All’incontro parteciperà, inoltre, il senatore Alessandro Alfieri. Sarà anche l’occasione per conoscere i candidati del PD della provincia di Varese.