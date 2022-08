Muore colpito da un fulmine l’industriale dolciario Alberto Balocco

Tragedia in Piemonte, dove nel primo pomeriggio di oggi due ciclisti che stavano facendo un’escursione in mountain bike sono stati trovati senza vita sulla strada dell’Assietta, in Alta Val Chisone, sulle montagne torinesi.

Una delle due persone decedute è Alberto Balocco, 56 anni, nipote del fondatore della nota azienda dolciaria piemontese, di cui era attualmente amministratore delegato.

Balocco stava facendo una gita in mountain bike con un amico – Davide Vigo, 55 anni, residente in Lussemburgo – anch’esso ritrovato senza vita. Si ipotizza che i due siano stati colpiti da un fulmine. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori, arrivati sul posto anche con un elicottero, nonostante le cattive condizioni atmosferiche. Per i due amici non c’era più nulla da fare.

Tra i primi ad esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “Siamo sconvolti da una tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo – ha scritto in un messaggio sulla pagina Facebook istituzionale – Ci stringiamo in un forte abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari”.