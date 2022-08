Musica, allegria e solidarietà: ad Angera la Bruschera è in festa

In funzione lo stand gastronomico e il tradizionale banco di beneficenza. L’appuntamento è questo fine settimana

Il rione della Bruschera di Angera torna con la sua tradizionale festa di fine estate. La sagra è in programma da venerdì 2 a sabato 4 settembre. Stand gastronomico (in funzione tutte le sere e la domenica a pranzo) e musica dal vivo sono solo alcuni degli appuntamenti del weekend.

Durante la festa, organizzata dagli Amici della Bruschera, è in programma anche una gara podistica non competitiva a scopo benefico promossa in collaborazione con Amor e Settelaghi Runners. L’iniziativa si terrà venerdì 2 settembre alle 19, il ricavato sarà devoluto a progetti di sostegno dell’Ospedale.

Sabato pomeriggio e domenica attività con pony e cavalli a cura del Ranch BrunEva. Sarà in funzione inoltre il tradizionale banco di beneficenza.