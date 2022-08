“Negata la parola al nostro consigliere”. Noi per Sumirago scrive al Prefetto

Fratelli d’Italia sul piede di guerra a Sumirago, con un esposto al Prefetto per “un intervento urgente a tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali di minoranza, diritti violati dal comportamento poco diligente del Sindaco Beccegato”, scrivono quelli di Meloni-Noi per Sumirago.

Cos’è successo?

Il 5 agosto, con convocazione d’urgenza, si è tenuto il Consiglio Comunale per deliberare su alcune questioni di rilevante importanza per il Comune di Sumirago. Duranta la discussione di un punto all’Odg, in seguito ad alcune considerazioni personali espresse da un assessore, il consigliere Stefano Romano ha chiesto di poter intervenire per “fatto personale” come previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale di Sumirago. Il sindaco Beccegato (che dirige i lavori dell’assemblea, come accade nei Comuni più piccoli) ha negato il contraddittorio, “senza ascoltare le motivazioni addotte dal Consigliere di minoranza”.

Atteggiamento che non è piaciuto al gruppo Meloni-Noi per Sumirago che ora eagisce appunto con atto formale. «Prima di procedere ho atteso una chiamata da parte del sindaco Beccegato per un chiarimento su questo spiacevole episodio, chiamata che non è mai arrivata» dice Stefano Romano. «Purtroppo simili vicende compromettono le attività inerenti ai lavori consiliari che nel ruolo dell’opposizione richiedono uno sforzo e un impegno maggiore» .

«I Gruppi Consiliari e i Consiglieri Comunali siedono in Consiglio in rappresentanza dei cittadini nella loro funzione ispettiva e di indirizzo e controllo dell’attività dell’Amministrazione Comunale. Dileggiare la figura di un Consigliere e negare il legittimo diritto di replica lede il clima di collaborazione proattiva del consesso civico. Le informazioni citate dall’Assessore erano a noi note tant’è che nei giorni precedenti al Consiglio Comunale avevamo richiesto un accesso agli atti per avere indicazioni proprio sul “Progetto di fattibilità tecnica ed economica nell’ambito degli interventi sulla viabilità comunale” approvato nello scorso aprile. L’Assessore in questione avrebbe dovuto astenersi da considerazioni del tutto personali e che nulla avevano a che vedere con il tema in discussione. Chiediamo rispetto per il ruolo e la figura di ogni Consigliere Comunale».

Non è l’unico Comune in cui Fratelli d’Italia, anche dentro liste civiche più ampie, sta rilanciando l’azione di opposizione in questi ultimi mesi: valga l’esempio della vicina Albizzate (dove i meloniani sono all’opposizione di Lega e Forza Italia) e di Jerago con Orago (con il consigliere Salvatore Marino)